Двуспальные кровати мешают мужчинам высыпаться, а женщинам - нет

Ночь, проведенная в общей постели с партнершей, негативно сказывается на работе мозга мужчины, полагают австрийские ученые. По их данным, временное снижение умственных способностей, вызванное недосыпом, наблюдается у мужчин после ночи на супружеском ложе независимо от того, занимались они сексом или нет.

Сотрудники Венского университета привлекли к исследованию восемь бездетных пар в возрасте старше 20 лет. Партнеров просили провести 10 ночей в общей кровати, а следующие 10 спать по отдельности.

Эффективность ночного отдыха проверялась при помощи анкет и актиграфа (манжет с датчиками, фиксирующими движение, который помещается на запястье). Каждое утро испытуемые выполняли несложные тесты на сообразительность, и сдавали анализы на гормоны.

Несмотря на то, что мужчины как правило были уверены в том, что им лучше спится в общей постели, они значительно хуже справлялись с тестами после ночи на супружеском ложе. Их гормональный фон также свидетельствовал о нарушенном сне.

Аналогичного эффекта практически не наблюдалось у женщин. По неясным причинам, представительницам прекрасного пола удавалось спать глубоким сном и высыпаться независимо от того, делили ли они кровать с кем-либо или нет.

Отчет об эксперименте опубликован в журнале New Scientist.

Медпортал