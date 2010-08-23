В Киеве будет салют из 20 залпов

Празднование Дня Независимости в Киеве завершится фейерверком.

Как сообщает сайт КГГА, в связи с улучшением погодных условий на подавляющей территории страны, Министерством обороны Украины принято решение о разрешении проведения праздничных фейерверков в 9-ти украинских городах.

В столице будут салютовать 20 залпами с 5-ти позиций: Владимирской горки, площадки возле музея Великой Отечественной войны, парка Победы (Днепровский район), проспекта Маяковского (Деснянский район), стадиона Национального университета обороны Украины.

Вместе с тем, Киевская городская государственная администрация указывает на необходимость соблюдения правил противопожарной безопасности во время праздничных и выходных дней и призывает киевлян не использовать самостоятельно пожарноопасные пиротехнические средства.

Украинская правда