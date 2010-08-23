Украинская молодежь Москвы проведет флеш-моб «Девятнадцать»

24 августа украинская молодежь Москвы проведет на улицах российской столицы флеш-моб под названием «Девятнадцать».

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ организаторы акции, участники флеш-моба в народной и желто-голубой одежде и с украинской символикой (флагами, фанатскими шарфиками и др.) пройдут по местам, связанным с Украиной. Среди мест, которые собирается посетить молодежь, памятный знак дружбы Украины и России у Киевского вокзала, пешеходный мост имени Богдана Хмельницкого, памятники Лесе Украинке, Тарасу Шевченко и Николаю Гоголю, а также Культурный центр Украины в Москве.

Участники акции выпустят в небо синие и желтые воздушные шарики, а также возложат к памятникам желто-голубые цветы.

Литературная часть праздника будет включать исполнение Гимна Украины и патриотических стихотворений об Украине у памятника Тарасу Шевченко, а также народных песен на Старом Арбате.

Также на улицах пройдет мини-опрос москвичей на тему знания Украины и понимания украинского языка. «Кто правильно вымолвит слово «каравай», тот получит от нас небольшой подарок», - сообщили организаторы.

Кроме того, участники акции изготовят большую открытку «С днем рождения, Украина!», на которой все желающие напишут свои пожелания.

Молодежь также посетит концерт капеллы бандуристов им. Платона Майбороды в Культурном центре Украины,

Также молодые люди угостятся тортом с надписью «С днем рождения, Украина!», на котором зажгут 19 свечей.

Организатором акции выступает Украинский молодежный клуб.