Арестован защитник людей, зараженных СПИДом при сдаче крови
Считается, что в Китае таких полмиллиона
Власти КНР арестовали активиста Тянь Си - одного из самых известных в Китае защитников людей, зараженных СПИДом, сообщает Би-Би-Си.
Как сообщают его коллеги, в последнее время Тянь Си находился под постоянным давлением государства за то, что пытался отстоять права зараженных ВИЧ в результате врачебных действий на выплату компенсаций.
Считается, что более полумиллиона людей в центральном Китае были заражены СПИДом в процессе сдачи крови в государственные донорские банки в середине и в конце 90-х годов.
Жители деревень рассказывали, как кровь брали у нескольких людей одновременно и помещали ее в один контейнер.
Затем из нее извлекали плазму, а оставшуюся кровь обратно вливали донорам.
Антисанитария, многократное использование шприцев и нестерильная одежда медсотрудников способствовали быстрому распространению заболевания среди местного населения.
Власти КНР частично признали проблему, однако не спешат выплачивать компенсации.