Арестован защитник людей, зараженных СПИДом при сдаче крови

Власти КНР арестовали активиста Тянь Си - одного из самых известных в Китае защитников людей, зараженных СПИДом, сообщает Би-Би-Си.

Как сообщают его коллеги, в последнее время Тянь Си находился под постоянным давлением государства за то, что пытался отстоять права зараженных ВИЧ в результате врачебных действий на выплату компенсаций.

Считается, что более полумиллиона людей в центральном Китае были заражены СПИДом в процессе сдачи крови в государственные донорские банки в середине и в конце 90-х годов.

Жители деревень рассказывали, как кровь брали у нескольких людей одновременно и помещали ее в один контейнер.

Затем из нее извлекали плазму, а оставшуюся кровь обратно вливали донорам.

Антисанитария, многократное использование шприцев и нестерильная одежда медсотрудников способствовали быстрому распространению заболевания среди местного населения.

Власти КНР частично признали проблему, однако не спешат выплачивать компенсации.