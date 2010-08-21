У Черновцах преступник открыл огонь по милиционерам

Сегодня утром в Черновцах при попытке задержания преступника был ранен из огнестрельного оружия сотрудник Государственной службы охраны при МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в 10.20 по линии "102" поступило сообщение, что на улице Ковальчука слышно выстрелы. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила у входных дверей в хозяйственный магазин раненного мужчину.

В дальнейшем выяснилось, что наряд ГСО пытался задержать преступника. Однако тот, покидая место преступления, открыл огонь по милиционерам и ранил одного в живот и предплечье. В ответ напарник раненого открыл по преступнику огонь. Но из-за того, что место было многолюдным, неизвестному удалось сбежать. Его личность установлена и для задержания в городе объявлен план "Сирена".

В Черновцы из Киева вылетел самолет Внутренних войск МВД Украины со следственной группой во главе с начальником Департамента уголовного розыска. Также на борту - врачи Центрального госпиталя МВД Украины, которые должны доставить раненого в столицу для оказания ему более квалифицированной медицинской помощи.