ДТП в Донецкой области: погибли четыре человека
10:28, 21 августа 2010Общество
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Вчера в 17.30 в Донецкой области на автодороге Димитров - Гродовка произошло столкновения автомобилей ВАЗ-21150 и «Ланос».
В результате лобового удара 34-летний водитель и 29-летний пассажир «Ланоса» погибли на месте ДТП, сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Донецкой области.
От полученных травм скончалась также женщина-пассажир автомобиля ВАЗ. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.
Причины ДТП устанавливаются.
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