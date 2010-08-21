ДТП в Донецкой области: погибли четыре человека

Вчера в 17.30 в Донецкой области на автодороге Димитров - Гродовка произошло столкновения автомобилей ВАЗ-21150 и «Ланос».

В результате лобового удара 34-летний водитель и 29-летний пассажир «Ланоса» погибли на месте ДТП, сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Донецкой области.

От полученных травм скончалась также женщина-пассажир автомобиля ВАЗ. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Причины ДТП устанавливаются.