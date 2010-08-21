Украинский потребитель не может защититься от просроченной колбасы

Сегодня украинский потребитель не имеет возможности защитить себя от некачественных продуктов из-за ограниченных финансовых возможностей, которые не позволяют провести дорогие экспертизы, а также из-за несовершенной работы судебной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал член правления Киевской городской организации «Союз потребителей Украины» Олег ЦИЛЬВИК во время пресс-конференции.

По его мнению, «только тщательность объединившихся общественных организаций сможет помочь защитить потребительские права украинцев, и то не во всех случаях».

Продукция, которая реализуется через маркеты, и собственная продукция маркетов, то есть кулинария, салаты и т.п., часто является недоброкачественной, но производитель не думает о потребителях в погоне за прибылью. «Если они говорят «мы идем навстречу потребителю», это не более чем реклама», - сказал О.ЦИЛЬВИК.

По его словам, магазины известных розничных сетей не хотят назад принимать у потребителя некачественный либо просроченный товар при наличии чека на покупку. «Более того, изобретательные сотрудники заявляют, что покупатель просто подменил товар аналогичным из другого магазина, но с истекшим сроком годности», - отметил председатель правления Киевской городской организации «Союз потребителей Украины» Максим ПАПУША.

Он рассказал, что в ходе исследований Укрметрстандарта было выявлено несоответствие государственным стандартам Украины некоторых видов колбас из магазинов одной из розничных сетей, после чего на компанию-продавца был подан судебный иск за торговлю некачественным товаром. Несмотря на это, сеть магазинов так и не убрала со своих полок некачественный товар, никак не реагируя на многократные обращения общественных организаций и публичное письмо-прошение с собранными подписями нескольких десятков покупателей. По словам М. ПАПУШИ, после годичной судебной тяжбы суд не признал незаконными действия сети по продаже товаров неудовлетворительного качества.