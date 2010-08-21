Пшеница подорожала на 34%, молоко - на 51, яйца - на 29%

В Украине за январь-июль 2010 года средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, цены на продукцию растениеводства выросли на 34%, на продукцию животноводства – на 12%.

В июле т.г. по сравнению с июнем средние цены реализации аграрной продукции увеличились на 5%, в т.ч. на продукцию растениеводства – на 8%, на продукцию животноводства – снизились на 0,3%.

В частности, пшеница в январе-июле т.г. подорожала на 34,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 984,2 грн./т, ячмень – на 9,8%, до 786,8 грн./т, рожь – на 10,8%, до 674,6 грн./т, кукуруза – на 56,2%, до 1 202 грн./т.

Семена подсолнечника подорожали на 41,7% - до 2 561 грн./т.

Цена крупного рогатого скота за отчетный период снизилась на 0,1% - до 8 954 грн./т, свиней – на 14,7% и составила 12 377 грн./т, цена птицы увеличилась на 4,4% - до 10 072 грн./т.

Цена на молоко и молочные продукты за 7 месяцев т.г. увеличилась на 50,9% и составила 2 714 грн./т.

Цена яиц увеличилась на 29,3% - до 450,6 грн. за тысячу штук.