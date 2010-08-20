Будет или не будет фейерверк в Киеве на День Независимости?

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ не исключает, что в Киеве в День Независимости будет проведен праздничный фейерверк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ запретил проведение в государстве фейерверков в связи со сложной ситуацией, связанной с пожарной безопасностью. «Я не исключаю, что в связи с тем, что произошли погодные изменения, возможно, будет принято решение о проведении фейерверка», - сказал министр обороны.

В то же время, он отметил, что это отдельный вопрос, решение по которому будет принимать лично Президент Украины.