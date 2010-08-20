В Сумской области исчез следователь прокуратуры

В Сумской области исчез без вести следователь Ямпольской прокуратуры.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Сумской области Алексей ДЕРЕВЯНКО.

По его словам, следователь исчез в субботу, 14 августа. Известно, что он выехал с товарищем на автомобиле из дома, и с тех пор его никто не видел.

По факту исчезновения человека возбуждено уголовное дело. Продолжается поиск.

По информации прокуратуры, пока ведутся следственные мероприятия, имя и фамилия следователя не будут называться.