В Сумской области исчез следователь прокуратуры
10:32, 20 августа 2010Общество
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Фамилию пока не называют
В Сумской области исчез без вести следователь Ямпольской прокуратуры.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Сумской области Алексей ДЕРЕВЯНКО.
По его словам, следователь исчез в субботу, 14 августа. Известно, что он выехал с товарищем на автомобиле из дома, и с тех пор его никто не видел.
По факту исчезновения человека возбуждено уголовное дело. Продолжается поиск.
По информации прокуратуры, пока ведутся следственные мероприятия, имя и фамилия следователя не будут называться.
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