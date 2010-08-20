Министр: частные структуры заменят ЖЭКи

В Украине по состоянию на 1 июля 2010 года насчитывалось 10 943 объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что составляет 14,1% от общего количества домов (5 этажей и выше).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ в ходе коллегии в министерстве.

Он отметил, что наибольшее количество таких объединений создано в Тернопольской (84), Днепропетровской (63) и Херсонской (60) областях.

Самые низкие темпы создания ОСМД в первом полугодии 2010 года наблюдались в Кировоградской (2), Киевской (4), Харьковской (4), Полтавской (6), Сумской (6) и Житомирской (7) областях.

В министерстве отметили, что процесс создания ОСМД тормозит нерешенный вопрос об участии предыдущего владельца в предусмотренном государством финансировании капитальных ремонтов при передаче жилого фонда на баланс ОСМД. В министерстве одним из путей решения проблемы финансирования капремонтов домов считают кредитование капремонта при участии совладельцев домов, собственников квартир.

По данным Министерства по вопросам ЖКХ, по состоянию на 1 июля т.г. в стране функционирует 509 частных предприятий по содержанию жилого фонда. При этом тенденция к уменьшению количества частных предприятий наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черниговской областях.

Напомним, ранее Ю.ХИВРИЧ заявлял, что обслуживать жилищный фонд в будущем будут частные структуры и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Министерство приняло решение выделять средства на капитальный ремонт домов исключительно через ОСМД. С начала текущего года на такие цели правительство уже выделило 110 млн. грн.