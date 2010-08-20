В Тернополе освятили место под памятник пчеле

В Тернополе сегодня по случаю праздника Спаса освятили место под памятник пчеле.

Как сообщил корреспонденту УНИАН меценат сооружения памятника Василий ЧУБАК, установят скульптурную композицию в октябре этого года в центре города сзади драмтеатра.

«Инициатором сооружения этого памятника стал наш пасечник из села Колодеевка Емельян МАНДЗЮК. Памятник будет символизировать трудолюбие украинцев и пропагандировать здоровый образ жизни, ведь Украина - 3-й в мире производитель меда, хотя по уровню потребления этого полезного продукта мы далеко не в лидерах», - отметил В.ЧУБАК.

Памятник будет иметь вид сот, на которых сидит пчела. Высота композиции - 2,2 метра, изготовит ее из бронзы тернопольский скульптор Дмитрий ПИЛИПЯК вместе со своим львовским коллегой.

«Рядом расположен Центр евростудий, поэтому иностранным делегациям будет интересно сфотографироваться возле такого памятника, которых в мире не так уж и много», - отметил В.ЧУБАК.