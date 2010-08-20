Как правильно рекламировать мобильную связь?

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на сегодняшнем заседании согласовал Правила поведения операторов и провайдеров телекоммуникаций при рекламировании услуг подвижной (мобильной) связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Согласно сообщению, этими правилами профессиональной этики в конкуренции определяются требования к внутренней и внешней рекламе услуг мобильной связи, печатной рекламе, рекламе на радио, телевидении и в Интернете.

Данный документ подписали руководители всех представленных на украинском рынке мобильных операторов, которые теперь должны неуклонно придерживаться установленных правил.

Как отметил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ, комитет защитил от недобросовестной рекламы всех людей, которые пользуются мобильной связью и которых уже подавляющее большинство в Украине.

По мнению А.КОСТУСЕВА, согласование правил профессионального поведения операторов связи – это «действенный, долгожданный шаг по наведению порядка в их рекламе и в гарантировании интересов миллионов потребителей».

В частности, правила обязывают операторов мобильной связи во время рекламирования собственных услуг предоставлять точную, своевременную и достоверную информацию с целью обеспечения сознательного и компетентного выбора со стороны потребителей. Реклама предусматривает обязательное предание огласке операторами развернутой информации о тарифах, тарифных планах, услугах операторов и условиях, по которым они предоставляются. Также должны сообщаться телефонные номера центров обслуживания абонентов, информационных центров, порядок подключения тех или иных услуг оператора.

Кроме того, обязательным является предоставление потребителям исчерпывающей информации о необходимости уплаты сборов, налогов и платежей. Вся информация в рекламе должна быть изложена в максимально доступной форме для восприятия потребителями.

Кроме того, правилами определено понятие «имиджевая реклама» как таковая, которая не содержит информации о ценовом предложении или тарифе на услуги мобильной связи и касается рекламирования брэндов, товарных знаков и услуг.

Правила являются открытыми для присоединения к ним всех провайдеров телекоммуникационных услуг.

Сегодняшнее заседание АМКУ состоялось при участии представителей компаний «Киевстар», «МТС Украина», «Украинские радиосистемы», «Голден Телеком», «Астелит», «Укртелеком», Украинской ассоциации операторов связи «Телас» и Национальной комиссии по вопросам регулирования связи.

Напомним, разработкой этих правил с февраля текущего года занималась специальная рабочая группа из специалистов АМКУ, профессиональной ассоциации, государственного отраслевого регулятора и участников рынка. Проблемным с точки зрения законодательства были признаны рекламирование операторами так называемых «нулевых» тарифов и информирование об обязательных сборах и платежах, которое предоставлялось в сокращенном или недоступном для восприятия потребителями формате.