В Харькове во время пожара в квартире погибли двое малышей

В Харькове во время пожара в квартире пятиэтажного дома погибли двое детей (2008 и 2009 года рождения).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в квартире на втором этаже возник вчера в 16.30 из-за неосторожного обращения с огнем сожителя хозяйки квартиры.

Через час двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.