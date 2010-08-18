Севастопольская милиция переведена на усиленный вариант несения службы

В УМВД Украины в городе Севастополе с целью минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной опасностью, организована круглосуточная работа оперативного штаба, усилены патрульные наряды. Ежедневно в патрулировании принимают участие 130 работников милиции и 21 военнослужащий Внутренних войск МВД. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД.

Кроме того, по информации ОСО, милиционерами совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры, МЧС, экологической инспекции и работниками лесхоза осуществлено 30 специальных рейдов по выявлению и привлечению к установленной законодательством ответственности лиц, которые нарушили противопожарную безопасность. Во время проверок за нарушение или невыполнение установленных правил пожарной безопасности, нарушения правил безопасности в лесах, невыполнения требований дорожного знака относительно запрета въезда в лесопарковые зоны и лесные массивы, других правонарушений составлен 431 административный протокол.

По данным УМВД, в Севастопольском регионе уже зафиксирован 31 пожар травы и кустов общей площадью 3,7 гектаров. Пострадавших во время пожаров нет.