День шахтера просят сделать выходным

Госгорпромнадзор обратился к министру угольной промышленности Юрию ЯЩЕНКО с просьбой сделать День шахтера – воскресенье 29 августа – выходным днем в отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора.

“Угледобывающая отрасль сегодня в Украине наиболее травмоопасна. С начала года на угольных предприятиях смертельно травмированы 85 человек. Как свидетельствует статистика, подавляющее большинство аварий с тяжелыми последствиями происходят в выходные и праздничные дни”, - отмечается в сообщении. Поэтому, с целью предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций на угольных предприятиях, Госгорпромнадзор предлагает шахтерам не работать в воскресенье 29 августа. Принятие такого решения, по их мнению, даст возможность достойно отметить День шахтера всем работникам отрасли.