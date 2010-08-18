Россия впервые станет почетным гостем Киевской книжной ярмарки

Россия впервые станет почетным гостем VI Киевской международной книжной выставки-ярмарки, которая открывается во вторник и продлится до 21 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспечати, выступающего организатором мероприятия с российской стороны.

"На российском стенде, который расположится у входа в Международный выставочный центр (МВЦ), будут представлены 30 крупнейших издательств, уточнили в Роспечати. - Они покажут более 5 тысяч наименований книг, которые можно будет приобрести по ценам издательств".

Кроме того, будут организованы тематические книжные экспозиции, посвященные 65-летию Победы, юбилеям Чехова, Блока, Бродского, современной русской литературе, культуре и искусству, литературе для детей, учебной литературе.

На ярмарке пройдут встречи с популярными российскими писателями. Ожидается, что пообщаться с украинскими читателями в Киев приедут Евгений Гришковец, Григорий Остер, Людмила Петрушевская, Захар Прилепин, Валерий Попов, Эдуард Успенский, Леонид Парфенов.