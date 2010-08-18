Задолженность по зарплате работникам ЖКХ составляет 116 млн. грн.
02:10, 18 августа 2010Общество
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Об этом сообщил профильный министр
По состоянию на 1 августа, задолженность по зарплате работникам жилищно-коммунального хозяйства в Украине составила 116 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.
По его словам, из общей суммы задолженности долги работникам предприятий коммунальной энергетики составляют 12 млн. грн., жилищного хозяйства – 17 млн. грн., водопроводно-канализационного хозяйства – 21 млн. грн.
Министр уточнил, что задолженность по зарплате выросла в Донецкой области, не изменилась – в Винницкой, Волынской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях.
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