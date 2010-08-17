СМИ: сгоревший товар Эльдорадо был застрахован на 91 миллион

Товар компании "Эльдорадо", который сгорел в Киеве в воскресенье вечером, был застрахован на сумму 91 миллион гривен. Об этом сообщает газета "Сегодня" со ссылкой на сайт tochka.net. Как утверждает председатель правления СК "Украинская страховая группа" Павел Нельга, "договор с клиентом заключен на сумму 91 миллион гривен. Это товарные остатки, которые были на складе".

Точную сумму к возмещению страховщики назвать пока не могут, потому как клиент пока не оценил в точности свои потери. "Само собой, мы заинтересованы предоставить полную информацию для страховой в кратчайшие сроки", - обещает директор департамента рекламы и PR "Эльдорадо" Валерия Толочина.

"Предварительно мы оцениваем ущерб, который придется выплатить "Эльдорадо" как полную страховую сумму", - сообщил Павел Нельга.

Напомним, что крупнейший склад компании "Эльдорадо" загорелся в воскресенье вечером и продолжал гореть еще в понедельник.