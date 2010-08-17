Разминировать Лозовую будут войска и МЧС

Территорию воинской части А0829, где находится 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в городе Лозовая Харьковской области начнут очищать от боеприпасов в сентябре.

Об этом первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил в эфире «5-го канала».

Он отметил, что до сентября, все люди, проживающие на территории воинской части, будут отселены в течение августа.

«Уже в сентябре туда зайдут войска, МЧС, и начнется разминирование всей территории. Это большая работа, думаю, за год мы справимся – почистим территорию и уберем все боеприпасы и будем их утилизировать», - сказал А.КЛЮЕВ.

Утилизация, отметил первый вице-премьер, будет происходить путем взрывов боеприпасов, как это делалось на складах Новобогдановке Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области возник 27 августа 2008 г. Огонь привел к взрывам боеприпасов. По официальной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Значительная часть жителей 5-километровой зоны была эвакуирована.

5 августа 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на время пожароопасного периода потребовал взять под усиленную охрану склады с боеприпасами и другие опасные объекты.

9 августа 2010 года Кабинет министров Украины выделил 22 млн. грн. на разминирование территории воинской части А0829 в Лозовой.

По данным ОГА, с территории воинской части в Лозовой необходимо отселить около 80 семей.

Справка УНИАН. 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ расположен на общей площади 494 га. Объемы хранения в арсенале, по данным Минобороны, составляют около 95 тыс. тонн боеприпасов. В частности: снаряды, 80-миллиметровые мины, 150-миллиметровые реактивные снаряды.