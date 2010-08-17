Кабмин утвердил план празднования Дня партизанской славы

Кабинет министров Украины распоряжением № 1615-р от 11 августа утвердил план мероприятий по празднованию 22 сентября Дня партизанской славы.

Текст соответствующего распоряжения размещен на Правительственном портале.

Согласно решению правительства, во всех регионах Украины до 22 сентября должны состояться торжества, посвященные празднованию Дня партизанской славы, а также церемонии возложения цветов к могилам организаторов и руководителей подпольно-партизанского движения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Планируется, что 22 сентября будет установлен почетный караул у Вечного огня и организовано возложение венков на могилы Неизвестного солдата в городах-героях Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, Симферополе и областных центрах.

Кроме того, в сентябре в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях должны состояться тематические уроки, лекции, беседы по истории подпольно-партизанского движения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Правительство поручило Минтруда, Минздраву, Госкомветеранов, а также органам местной власти до сентября изучить состояние социально-бытового обеспечения и медицинского обслуживания бывших партизан, подпольщиков и вдов погибших, их потребностей, а также рассмотреть вопрос о возможности предоставления бывшим партизанам и подпольщикам адресной материальной поддержки и вручения памятных подарков.

Кабмин также поручил органам местной власти организовать вручение бывшим партизанам и подпольщикам во время проведения торжеств в День партизанской славы государственных и ведомственных наград.

Согласно решению правительства, до конца 2010 года планируется издать мемуарную и документальную литературу по истории подпольно-партизанского движения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. К этой работы Кабинет министров поручил приобщиться Украинский институт национальной памяти, Национальную академию наук, Госкомархив, Госкомтелерадио, Совет министров АРК, областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации.

В сентябре также состоятся торжественные встречи с ветеранами подпольно-партизанского движения и представителями общественных организаций и посещение ветеранов-инвалидов по месту жительства, в госпиталях и домах-интернатах.