Почему исчезли плавучие рестораны в Киеве?

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ допускает стоянку и работу ресторанов на дебаркадерах вдоль набережной Днепра в Киеве, но лишь при наличии у них всех разрешительных документов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал на пресс-конференции, комментируя ситуацию с отбуксированными с набережной ресторанами.

Он сообщил, что получил официальное уведомление от прокуратуры о той работе, которая проводится на набережной.

По словам А.ПОПОВА, «набережная на сегодня, в той части, где она заставлена такими объектами, не приспособлена для парковки плавучих средств, которые там до этого времени были. Это может привести к тому, что мы будем иметь аварийную ситуацию, когда это сооружение может быть разрушено», - озвучил он один из аргументов, пояснив, что решение об отшвартовании дебаркадеров было принято «во избежание чрезвычайной ситуации».

Следующим аргументом, по его словам, стало отсутствие разрешительных документов у ресторанов.

Кроме того, еще одним аргументом стало отсутствие инженерных сетей, по которым отводятся все отходы деятельности ресторанов, и сейчас невозможно утверждать, что там не нарушена экология, сказал А.ПОПОВ.

“Если мы цивилизованное общество, то мы должны положить конец тому, что у нас есть в стране анархия, беспредел и беззаконность. Любой объект, даже маленький, я не говорю о крупных, обязан устанавливаться, тем более в столице, после того, когда есть разрешение и, прежде всего, тех служб, которые обязаны их делать. Это санитарные службы, это и архитектура, и т.д. Всю процедуру должны обязательно пройти…», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Идеальным вариантом, по его мнению, будет выработка подхода к размещению объектов отдыха в Киеве, учитывая новый Генеральный план развития столицы, и исходя из этого - выдача разрешений на размещение, например, ресторанов на дебаркадерах.

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