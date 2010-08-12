Тигипко: без реформ придется замораживать пенсии

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что без реформирования Пенсионного фонда и всей системы пенсионного обеспечения в Украине придется замораживать пенсии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.

С.ТИГИПКО считает, что реформировать пенсионную систему необходимо в два этапа.

«Реформировать пенсионную систему необходимо в два этапа. Первый, который мы заложили и проведем в текущем году, он не будет касаться второго уровня пенсионного обеспечения. Второй этап – введение второго уровня пенсионного обеспечения и прямая привязка каждого человека к Пенсионному фонду. Сколько уплатил – столько на счет и пошло. Я выхожу на пенсию и у меня есть столько денег, сколько я за свой рабочий стаж насчитал сам себе», - пояснил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что реформа в сфере пенсионного обеспечения необходима, иначе объемы финансирования Пенсионного фонда вырастут до 37 млрд. грн. и придется фактически «заморозить» пенсии.

«Пенсионный фонд в 2008 году мы дотировали на 17 млрд. грн. В этом году планировали на 29 млрд. грн., но сейчас приняли меры и выйдем на 26 млрд. грн., может, немного больше. В следующем году, если мы не сможем ничего сделать, мы будем иметь дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно 37 млрд. грн. Если мы ничего не поменяем в фонде, то у нас не будет средств для его финансирования. Мы должны будем «заморозить» повышение пенсий на ближайшие годы. Но цены будут все равно расти, и наши пенсионеры с каждым годом будут все беднее и беднее», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что на сегодняшний день в Пенсионный фонд с украинцев взимается 2% от зарплаты, организации платят 33,2% из фонда зарплаты, что приводит к выплатам зарплат «в конвертах». «Если мы пойдем по этому пути, то мы будем не увеличивать поступления в ПФ, а они могут сократиться», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, необходимо идти и не непопулярные меры, такие как повышение пенсионного возраста и увеличение срока стажа, необходимого для получения минимальной пенсии.

Непопулярные меры, сказал С.ТИГИПКО, необходимо предпринимать для уменьшения дефицита госбюджета в условиях выросшего втрое за два года внешнего госдолга.

«Долги стремительно выросли. С 2007 года, когда было приблизительно 100 млрд. грн. внешних долгов, за два года на начало года мы их нарастили до 316 млрд. грн.», - заявил С.ТИГИПКО. Он отметил, что долг вырос с 12% ВВП по итогам 2007 года до 36% ВВП на начало 2010 года.

«Я могу сказать, что уже эта цифра для нас критична. Нам будет очень сложно обслуживать такой уровень задолженности. Если мы ничего не будем менять, мы придем к ситуации, в которой оказались Греция, Румыния, Венгрия. Это закончится тем, что мы не сможем обсуживать эти долги. Мы включим станок и будут расти цены. Может девальвировать гривня», - заявил С.ТИГИПКО.