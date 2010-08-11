Кто будет строить фонтаны в Киеве?

Определены победители конкурса на лучшее архитектурное решение фонтанов в Киеве, который проводился Главным управлением градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, проведение конкурса позволило получить интересные предложения относительно инженерно-архитектурного решения фонтанов на Крещатике, 25 (напротив кинотеатра «Дружба»), в Пассаже (Крещатик, 15), в сквере по ул. Тимошенко в Оболонском районе и в парках «Молодежный» в Деснянском районе, «Позняки» в Дарницком районе, имени Тараса Шевченко в Шевченковском районе (2 фонтана) и в Наводницком парке в Печерском районе.

Участие в конкурсе принимали 10 творческих коллективов. Три из них – профессиональные организации, которые имеют значительный опыт проектирования, а также молодые специалисты-архитекторы.

На заседании жюри, которое состоялось 10 августа, были избраны лучшие проектные предложения по каждой площадке и определены коллективы-победители.

По информации ГУ градостроения, архитектуры и дизайна городской среды, члены жюри решили не присуждать первую премию ни одному из коллективов, поскольку во всех проектных предложениях детально не проработаны генеральные планы размещения объектов.

Вместе с тем принято решение о присуждении второй премии в размере 15 тыс. грн. авторскому коллективу Екатерины ЛЯЩЕНКО и Екатерины ДЕРЕВЯНКО.

Третью премию – 10 тыс. грн. – получил коллектив авторов: Марина БОРМОШЕВА, Артем ЗАВАРЗИН, Владислав КАЗИМИРСКИЙ, Юрий КОВАЛЕНКО, Дмитрий НЕЧВОЛОД, Денис СТЕЦЮРА.

Решение о присуждении премий принималось с учетом количества работ каждого коллектива, которые получили поддержку жюри.

При принятии решения относительно проектов реконструкции фонтанов на Крещатике, 25, в Пассаже, в парке им. Тараса Шевченко и Наводницком парке жюри отдало преимущество работам, которые предусматривают сохранение (реставрацию) существующих чаш фонтанов и создание новых водных композиций с подсветкой.

В выборе проектов новых фонтанов эксперты принимали во внимание такие аспекты, как создание светомузыкальных фонтанов, гармоничность и простота композиции, возможность организации комфортной зоны отдыха.

Жюри конкурса рекомендовало КП «Киевзеленстрой» и районным госадминистрациям заказать и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию и установление новых фонтанов с учетом результатов конкурса.

Кроме того, жюри считает целесообразным создать светомузыкальные фонтаны в парках «Молодежный», «Позняки» и в сквере по ул. Тимошенко.