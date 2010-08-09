В канализационном колодце погиб рабочий

В Виннице из-за нарушения правил безопасности труда один человек погиб, второй травмирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 31-летний житель Винницы для проведения очистных работ спустился в канализационный колодец, через несколько минут потерял сознание и упал на дно гидросооружения. Его напарник, использовав военный противогаз, взятый на расположенном рядом молокозаводе, бросился вытягивать потерпевшего и также отравился газами. Двое его коллег, которые находились на поверхности, успели спасти мужчину и передать врачам «скорой помощи». Второму помочь не успели. Погибшего поднимать на поверхность пришлось сотрудникам оперативно-спасательной службы.