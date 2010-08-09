На завтра синоптики обещают местами дожди

Завтра, 10 августа, в Украине в отдельных областях пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях ожидаются грозовые дожди (ночью местами сильные), в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

В северных, Винницкой, Черкасской областях местами небольшой дождь, гроза; температура ночью 17-22°, днем 29-34°, местами 35-37°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На остальной территории сохранится сухая погода; температура ночью 19-24°, на побережье морей до 28°, днем сильная жара 35-39°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и степной части Крыма местами 40-42°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 17-22°, днем 29-34, местами 35-37°. В Киеве ночью 20-22°, днем - 32-34°.

Сегодня, 9 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 27-30°, в Днепре возле Киева - 26°.