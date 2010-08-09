Предприятия Ровно задолжали свыше 10 млн. грн. зарплаты

Предприятия Ровно задолжали своим работникам свыше 10 млн. грн. зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, с должниками решил лично разобраться городской председатель Ровно Владимир ХОМКО, который пригласил 15 руководителей предприятий-должников на совещание.

Решено, что одним должникам будет оказана помощь для финансового оздоровления ситуации на предприятиях, другим было рекомендовано продать имущество или его часть, а с третьей категорией руководителей предприятий-должников мэр города пообещал разобраться с помощью правоохранительных органов.

Было отмечено, что наибольшими должниками по выплате зарплаты в областном центре являются три предприятия - авторемзавод, который в настоящее время формально принадлежит Министерству обороны Украины, а также Ровенская геологическая экспедиция госпредприятия «Севергеология» и коммунальное предприятие «Ровноэлектроавтотранс».

Критическая ситуация на авторемзаводе, который задолжал своим работникам 3,1 млн. грн. Предприятие проходит санацию, и уже в сентябре ожидается сокращение определенного количества людей. Но, как отмечалось на совещании, сокращение потянет за собой и выплаты определенных расчетных средств, что в целом будет составлять 5 млн. 400 тыс. грн., которые необходимо будет выплатить людям.

Мэр города скептически оценивает шансы авторемзавода на финансовое «выздоровление» с помощью Минобороны и советует его руководителю продавать все имущество предприятия, поскольку, по его мнению, завод уже никогда не заработает нормально.

Относительно задолженности по зарплате работникам госпредприятия «Севергеология», то, как объяснил директор Ровенской геологической экспедиции Петр САВЧУК, после разговора с руководителем этого предприятия, у него создалось впечатление, что «государственная геологическая служба просто в государстве не нужна».

Среди наибольших должников оказался и Ровенский филиал Межрегиональной академии управления персоналом, задолжавший своим работникам 231 тыс. грн.