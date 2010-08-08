В Чехии проводится эвакуация населения

В Северной Чехии количество жертв наводнений увеличилось до четырех человек. Как передает ИТАР-ТАСС, в населенном пункте Детржихов двух местных жителей, по свидетельству очевидцев, "буквально смыла волна, когда они с берега обычно мелководной реки наблюдали за стремительно повышающимся в ней уровнем воды".

В Либерецкий край, где объявлено "положение бедствия", для помощи местным властям в борьбе с наводнениями направлены военнослужащие. Там же находятся министр обороны республики Александр ВОНДРА и начальник генерального штаба чешской армии Властимил ПИЦЕК.

Уровень воды в чешских реках стремительно повышается. В некоторых из них за последние часы вода поднялась более чем на 4 метра.

Проводится массовая эвакуация населения и в некоторых населенных пунктах в Северной Чехии. Тысячи жителей покинули населенный пункт Нова- Вес.

Согласно прогнозам метеорологов, дождливая погода продержится как минимум до вторника. Наводнения будут усиливаться, в связи с чем эксперты рекомендовали властям принять эффективные меры по предотвращению возможных жертв и разрушений.