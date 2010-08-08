В Донецкой области создан штаб по борьбе с пожарами

В Донецкой области создан региональный штаб по борьбе с пожарами, который возглавил губернатор Анатолий БЛИЗНЮК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что председатель ОГА подписал приказ о создании регионального штаба «для координации действий местных органов исполнительной власти по проведению мероприятий и минимизации возможных отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с высокой пожарной опасностью».

Приказом предписывается: членам регионального штаба организовывать круглосуточную, эффективную и оперативную работу по координации действий местных органов в связи пожарной опасностью.

Начальников управлений облгосадминистрации губернатор обязал позаботиться о пожарной безопасности населения и систем жизнеобеспечения, каждого в своем направлении деятельности.

Военному комиссару Донецкого областного военного комиссариата, начальнику управления Восточного территориального командования А.БЛИЗНЮК поручил обеспечить приведение в готовность личного состава воинских и других подразделений для их возможного привлечения к тушению пожаров и проведение с ними соответствующего инструктажа. Обеспечить пожарную безопасность военных составов, баз и т.п.