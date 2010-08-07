В Макеевке горит ночной клуб

21:21, 07 августа 2010
Общество
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О локализации пожара пока говорить рано

Ночной клуб "Шоколад" горит в Макеевке Донецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-центре Главного управления МЧС.

"Первая наша машина прибыла туда в 18.34. Пострадавших нет, но и о локализации пожара пока говорить рано", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, пожару присвоен третий повышенный номер сложности, на месте происшествия сосредоточены 10 единиц техники.

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