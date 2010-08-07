На Волыни начинаются Европейские Дни Добрососедства

На Волыни сегодня начинаются Европейские Дни Добрососедства-2010.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия: МОО „Академия Украинской Молодежи” (Львов), Фонд духовной культуры приграничья (Люблин) и ВОМОО „Ассоциация Молодых Реформаторов (АМоРе), Дни будут проходить 7-8 августа на украинско-польской границе вблизи будущего перехода "Сбереж-Адамчуки”.

В рамках Европейских Дней Добрососедства состоятся встречи представителей власти Республики Польша и Украины, ярмарка, выставка, художественные, молодежные и спортивные акции.

Торжественное открытие Дней состоится в гимназии им. Иоанна Павла ІІ в городе Воля Ухруска (Польша). Здесь также пройдет конференция "Трансграничное сотрудничество на территориях Влодавского уезда и Шацкого района" и турнир по футболу.

После этого участники мероприятий планируют спуститься на байдарках по Бугу с Воли Ухруской до Сбережа и провести соревнование велосипедистов на дороге Воля Ухруска – Сбереж.

Также в этот день пройдут Надбужанская ярмарка и демонстрация кинофильмов под открытым небом.

В воскресенье продолжит работу Надбужанская ярмарка, во время которой запланированы выступления разных художественных коллективов и др., презентация творческих работ, выполненных участниками Международного Пленэра Искусства «Границы».

Продолжение нынешних Европейских Дней Добрососедства пройдет 21-22 августа на польско-украинской границе у пограничного знака 835 на острове на Буге, рядом с населенными пунктами Кречев (Иваничевский район, Волынская область) и Крилев (Люблинское воеводство, Республика Польша).