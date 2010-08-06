Лесные пожары могут поднять радиацию, оставшуюся после Чернобыля

Глава МЧС России Сергей Шойгу считает, что в случае масштабных лесных пожаров в Брянской области в России могут появиться новые зоны радиоактивного заражения. По мнению министра, в результате воздействия лесных пожаров находящиеся в почве радионуклиды могут переместиться на другие территории.

Руководитель МЧС рассказал также, что для предотвращения подобной ситуации в регионе в настоящее время работают специальные лаборатории, а также ведется активное тушение уже действующих пожаров с помощью роботов.

Брянская область, напоминает РосБизнесКонсалтинг, пока не входит в число регионов, где в связи с лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации.