На военных арсеналах принимаются меры против жары

В связи с жарой на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов и ракетного топлива Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины принимаются дополнительные меры по обеспечению их живучести и взрывопожаробезопасности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в режиме двойной бдительности выполняют сегодня свои функциональные обязанности военнослужащие и работники арсеналов, баз, складов хранения ракет, боеприпасов и ракетного топлива Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ.

“Ранее командующим Южного оперативного командования генерал-лейтенантом Петром ЛИТВИНЫМ был определен круг задач и утвержден план соответствующих предупредительных мер, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на всех арсеналах, базах и складах оперативного командования, – отметил заместитель командующего Южного оперативного командования по логистике – начальник логистики генерал-майор Сергей КОРОЛЬ. – Учитывая аномально высокую температуру воздуха, на всех этих военных объектах реализуется и ряд дополнительных мероприятий по обеспечению их живучести и взрывопожаробезопасности”.

Так, в соответствии с принятыми заместителем начальника Генерального штаба и командующими Сухопутных войск и Южного ОК решениями, по временным графиками ограничен доступ личного состава на техническую территорию объектов и временно приостановлены работы по загрузке и перевозке боеприпасов и других взрывоопасных средств.

Кроме того, усилен контроль над наблюдением по всему периметру технической территории и территории запрещенной зоны и, прежде всего, за хранилищами и открытыми площадками, где хранятся боеприпасы.

“Проведен ряд мероприятий, направленных на доукомплектование пожарных подразделов запчастями и пожарным инвентарем. Проведен стопроцентный текущий ремонт и регламентировано техническое обслуживание штатной автомобильной техники и оборудования пожарных рот и взводов. Проверено наличие воды во всех пожарных водоемах и доведено ее количество до предусмотренных нормативных размеров”, – подчеркнул С.КОРОЛЬ.

По его мнению, по данному аспекту можно также отметить и своевременно принятое решение о проведении на базе арсеналов, баз и складов хранения тактико-специальных учений, в ходе которых личный состав подчиненных военных частей в комплексе отработал весь алгоритм действий по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и получил практические навыки по вопросам противодействия возможным диверсиям и террористическим актам.

С.КОРОЛЬ также акцентировал внимание и на выполнении ряда противопожарных мероприятий по проверке молниезащищенных сооружений, проведении работ по выкосу травы, вырубке кустов вокруг мест хранения боеприпасов, восстановлению минерализованных полос, по вывозу мусора, а также уничтожении травяного покрова на технической территории военных объектов путем его обработки специальными химическими средствами.

“Для выполнения всех этих первоочередных противопожарных мероприятий командующим Сухопутных войск было принято решение о выделении в наше распоряжение дополнительных сил и средств 6-го армейского корпуса. Уже сейчас, с помощью специальных средств, 75 военнослужащими этого армейского объединения на арсеналах, базах и складах расчищен участок площадью 75 гектаров опасной зоны. Производительность выполнения ими задач достаточно высока, а в целом работы будут продолжаться до 20 сентября включительно”, – рассказал он.

Генерал-майор также отметил то, что все мероприятия, направленные на повышение живучести и взрывопожаробезопасности военных объектов, осуществляются в четком соответствии с принятыми высшим командованием решениями, а ход выполнения соответствующих противопожарных работ находится под постоянным контролем командующего Южного оперативного командования П.ЛИТВИНА.