В Киеве в июле сдано в аренду 805 квартир

В Киеве в июле этого года было сдано в аренду 805 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (48% сделок), 36% сделок приходится на двухкомнатные квартиры и 16% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (58%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 27% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 15% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам июня 2010 года в Киеве было сдано в аренду 835 квартир.

В 2009 году в Киеве было сдано в аренду 6,9 тыс. квартир.