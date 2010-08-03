В Киеве в июле сдано в аренду 805 квартир
20:48, 03 августа 2010Общество
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Данные агентстве недвижимости
В Киеве в июле этого года было сдано в аренду 805 квартир.
Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.
Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (48% сделок), 36% сделок приходится на двухкомнатные квартиры и 16% - на объекты с тремя комнатами и более.
Максимальное количество сделок (58%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 27% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 15% - в категории свыше 7 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, по итогам июня 2010 года в Киеве было сдано в аренду 835 квартир.
В 2009 году в Киеве было сдано в аренду 6,9 тыс. квартир.
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