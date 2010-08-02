Молочные продукты подорожают на треть уже осенью?

Осенью молочная продукция в Украине подорожает, минимум, на 30%. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГК «Агрополис» со ссылкой на директора ВЭД ГК «Агрополис» (ТМ «Щедрый вечер») Виктора СМИРНОВА.

По мнению В.СМИРНОВА, данные Госкомстата о дефляции не затрагивают молочную отрасль, поскольку никакого снижения цен на молочную и содержащую молочные жиры продукцию нет.

По его словам, в этом году наблюдается рост цен на молочную продукцию во всём мире более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом, особенно на сливочное масло.

«Осенью ситуация может еще более усугубиться, поскольку следует учитывать факт сезонности, в этот период надои существенно снижаются. Поэтому уже сейчас можно спрогнозировать рост цен молочной продукции, как минимум, на 30% осенью», - комментирует В.СМИРНОВ.

Также он отмечает, что если в прошлом году была возможность закупать сливочное масло для закладки в Беларуси, то на сегодняшний день это очень дорого, а отечественные производители молока не в состоянии обеспечить собственный рынок.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агрополис» (Торговая марка «Щедрый вечер») основана в 1993 году. Специализируется на изготовлении сухого обезжиренного молока, сливочного масла и спрэдов. В группу компаний входят: ОАО «Жашковский маслозавод», ОАО «Христиновский молокозавод», ОАО «Городищенский маслозавод», ОАО «Шполянский молокозавод», ЗАО «Ратновский молокозавод».