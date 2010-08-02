Стражи порядка накрыли подпольных ювелиров, действовавших больше 10 лет

Сотрудники Департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью и Главного следственного управления МВД Украины раскрыли подпольную ювелирную сеть.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, еще в конце 90-х годов под прикрытием сети легальных предприятий злоумышленники начали масштабный бизнес по незаконному изготовлению ювелирных изделий, подделке пробирных клейм известных украинских производителей (ювелирных заводов Киева, Львова, Одессы) с последующим контрабандным сбытом продукции за границу, а также оптовым покупателям на территории Украины.

В подпольных мастерских работали более 130 специалистов.

Бизнес имел официальную вывеску. Фирмы даже входили в первую пятерку легальных производителей ювелирной продукции. Дельцы декларировали государству лишь 1% реальных объемов производства. Остальная продукция получала поддельные клейма и отправлялась в «тень». По предварительным подсчетам, подпольные цеха обрабатывали на год золота около 3 тонн. Также в ассортименте теневиков были широко представлены драгоценные и полудрагоценные камни.

Чтобы разоблачить всю схему нелегального бизнеса, сотрудникам Департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью и Главного следственного управления МВД Украины понадобилось более полутора лет.

Во время обысков на предприятиях были изъяты 24 поддельных государственных пробирных клейма, а именно: 22 – советского образца, 1 - Киевского ювелирного завода, 1 - Одесского ювелирного завода, 1 - Центрального казенного предприятия (Пробирной службы Украины), а также 56 производственных штампов ювелирных предприятий Украины. Кроме того, были изъяты ювелирные изделия с бирками ОАО «Украинские ювелиры» и пробирным клеймом советского образца.

Всего изъято около 300 кг ювелирных изделий и драгоценных металлов, а также денежных средств на сумму около 2 млн. долларов США.