Украина назвала своего представителя на детское «Евровиденье»

Победительницей национального отбора на детский международный конкурс «Евровиденье» стала 15-летняя вокалистка из Винницы Юлия ГУРСКАЯ, которая исполняла песню «Мой самолет».

Во время церемонии объявления победителя Ю.ГУРСКАЯ не смогла сдержать слезы радости, но все же собралась и по-новому исполнила свой хит, сообщает сайт Первого национального телеканала.

Детский песенный конкурс «Євровидеие-2010» состоится 20 ноября в столице Беларуси. В конкурсе примут участие представители 14 стран.

Как сообщал УНИАН, финал детского Евровидения-2009 состоялся в Киеве. Тогда на конкурсе победил представитель Нидерландов Ральф МАККЕНБАХ с песней Click Clack. Украинский представитель Андраник АЛЕКСАНЯН из Хмельницкой области с песней «Три тополі, три сурми» завоевал 5-е место.