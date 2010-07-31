Церковные службы проводятся возле опечатанного Свято-Покровского собора

В Запорожье на территории Свято-Покровского собора, в котором 28 июля произошел взрыв, возобновились церковные службы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня епископ Запорожский и Мелитопольский ИОСИФ отслужил на площади возле поврежденного храма, который все еще остается опечатанным, литургию под открытым небом и сообщил прихожанам, что теперь богослужения будут проводиться ежедневно.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа. В результате 1 человек - монахиня местного монастыря – погибла. Еще 8 прихожан и служителей церкви получили ранения и травмы.

По словам настоятеля храма, в здании церкви в результате взрыва повредились не только внутреннее убранство и иконостас, но и несущие конструкции.

Вопрос о возможности его восстановления будет решен после получения заключения спецкомиссии, созданной по распоряжению председателя Запорожской ОГА Бориса ПЕТРОВА, который заявил, что в случае, "если храм подлежит восстановлению, мы будем инициировать сбор средств на эти работы: обратимся к жителям Запорожской области, общественным организациям. В случае, если храм не подлежит восстановлению, будем искать варианты, каким образом организовать службу в другом месте".