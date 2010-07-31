Двое киевских чиновников погорели на взятке

В Киеве задержаны заместитель директора и экономист одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации во время получения взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, они были задержаны в служебном кабинете работниками Антикоррупционного бюро ГУБОП.

Эти служащие требовали и получили 12 тыс. грн. взятки от частного предпринимателя за решение вопроса о подписании договора на подключение к электросети столицы малых архитектурных форм.

По данному факту прокуратурой Печерского района города Киева возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.