МЧС: женщина погасила на себе пламя и легла спать

В Запорожской области местный житель, поссорившись с сожительницей, облил ее бензином и поджег.

Факт этого происшествия в Мелитополе сегодня официально подтвердили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

"Действительно, в Мелитопольскую горбольницу обратилась 49-летняя женщина с ожогами II и III степени тела и конечностей. Как выяснилось, женщина проживала вместе со 52-летним сожителем, с которым 25 июля употребляла спиртные напитки. Возникла ссора, в ходе которой сожитель облил ее бензином и поджег", - сообщили в МЧС, отметив, что после случившегося "женщина погасила на себе пламя и легла спать".

В "Скорую" обратилась дочь пострадавшей, "которая на следующий день вернулась домой и увидела обожженную мать".

Сейчас, по данным МЧС, по данному факту ведется следствие.