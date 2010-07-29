Температура в Украине в августе может достигнуть 42 градусов.

Такой прогноз сделал глава Укргидромедцентра Николай Кульбида на Лигабизнесинформ.

"Чем можно объяснить такую жару? Во-первых, это конкретная синоптическая ситуация, которая уже продолжительное время, начиная с июня, практически не изменяется, и которая создает условия для перемещения воздушных масс с территории средней и нижней Волги и Северного Кавказа. Именно над этими территориями в значительной мере обезлесненными, степными, создаются все условия для прогревания приземного пласта воздуха до температур от 40 до 43 градусов", - сказал синоптик.

"И именно с восточными и юго-восточными ветрами в Украину приходит этот раскаленный воздух. Вчера впервые в Украине температура достигла отметки 40 градусов. Такая температура была зафиксирована в Луганской области", - добавил он.

По словам Кульбиды, точных прогнозов на месяц вперед нет, но можно с уверенностью говорить, жара в Украине продержится как минимум до середины августа.

"Думаю, что в августе на территории Украины согласно расчетам должны отмечаться высочайшие для этого года температуры воздуха, которые могут достигать отметки в 40-42 градуса в большинстве регионов, за исключением западных областей", - спрогнозировал он.

Вместе с тем синоптик добавил, что во второй половине месяца возрастает вероятность изменения воздушных масс, то есть снижения температурного режима

Украинская правда