Израиль откроет доступ к месту крещения Иисуса

Израильские власти заверяют, что крещение в р.Иордан не опасно для здоровья, поскольку вода в реке, куда, согласно Евангелию, погружался еще Иисус Христос, полностью соответствует санитарным нормам, сообщает РИА "Новости".

Альтернативное мнение независимых экологов, призвавших закрыть участок для крещения в нижнем течении Иордана, их коллеги из природоохранного ведомства Израиля - Управления природы и парков - парировали результатами проб воды.

Анализ, проведенный на прошлой неделе, выявил 88 фекальных колиформных бактерий на 100 миллилитров при том, что стандарты Минздрава допускают концентрацию в том же объеме до одной тысячи бактерий, говорится в пресс-релизе экологов. Пробы, взятые три месяца назад, также не выявили отклонения от нормы.

Участок Каср аль-Яхуд, расположенный у палестинского города Иерихона, ежегодно привлекает примерно 100 тысяч туристов и паломников при том, что эта часть побережья Иордана находится в "военной зоне", и доступ туда закрыт большую часть года.

Министр туризма Израиля Стас Мисежников выразил удовлетворение результатами анализов, которые оказались тем более кстати в контексте планируемой отмены ограничений на посещение участка и спуск к воде. "Министерство туризма придает большое значение безопасности туристов", - сказал он.