Медики оперировали беременную женщину в пылающей больнице

В Чернигове произошел пожар в больнице: жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черниговской области, сегодня в 12.46 в управление поступило сообщение о пожаре в хирургическом отделении на 7-м этаже Черниговской городской больницы №2 по ул. 1 Мая. На место вызова сразу выехали 9 пожарно-спасательных отделений и оперативная группа Главного управления МЧС во главе с начальником Владимиром МУХОЙ.

На месте события спасатели с помощью двух автолестниц и по лестничной клетке провели боевое развертывание и приступили к гашению очага пожара, который находился в помещении для хранения медицинского оборудования. Одновременно с этим, ввиду сильного задымления, сотрудники МЧС организовали проветривание помещений и провели эвакуацию нескольких десятков пациентов с 7-го и 6-го этажей больницы. В первую очередь помощь оказывалась тем, кто из-за болезни не мог самостоятельно быстро перемещаться.

В 13.20 пожар был окончательно ликвидирован с минимальными убытками. Спасатели предотвратили распространение пламени на другие помещения и этажи.

В сообщении также отмечается, что незадолго до пожара в больницу была доставлена беременная женщина с тяжелыми травмами после ДТП, и на момент пожара продолжалась сложная операция. Поэтому спасатели обеспечили электроснабжение хирургического отделения, чтобы врачи не прекращали работу.

Причину возгорания выясняет следствие.