Милиция не выпустила из города харьковчан, ехавших на Крестный ход

Группу харьковчан, которые 27 июля собрались ехать на Крестный ход в столицу по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины, милиция не выпустила из города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения “Свобода”.

“Из Харькова в Киев должна была выехать группа паломников, которые собирались принять участие в Крестном ходе по случаю годовщины Крещения Украины-Руси. Среди них были, в частности, и активисты ВО «Свобода». Однако микроавтобус с паломниками так и не тронулся с места из-за запрета милиции”, - говорится в сообщении.

“Очевидно, - предполагают в ВО “Свобода”, - областное УМВД увидело в участниках духовной поездки опасных экстремистов, составляющих угрозу жизни и здоровью московского патриарха КИРИЛЛА, скандальный визит которого в Украину проходит сейчас”.

Как информировали в пресс-службе партии, по расписанию автобус с паломниками должен был отбыть от станции метро «Холодная Гора» в 23.00. Незадолго до этого к нему подъехали три автомобиля Госавтоинспекции. После продолжительного разговора с милиционерами водитель арендованного транспортного средства сообщил пассажирам, что в микроавтобусе найдены критические неполадки, поэтому он не может двигаться дальше.

Попытки свободовцев выяснить у работников ГАИ фактическую причину запрета на выезд из Харькова были цинично проигнорированы, утверждают в пресс-службе.

«Свобода» убеждена, что в Украине 27-28 июля “отрабатывается циничная схема «наказания» украинцев, которые вопреки планам высокого московского «гостя» осмелились мирно отметить большой национальный духовный праздник”.

Кроме того, по убеждению ВО “Свобода”, “грубое поведение милиции и ее мотивация не оставляют сомнения в том, что командование «спецоперацией» проводится по цепочке: областные УМВД – Министерство внутренних дел – Администрация Президента Украины – Федеральная служба безопасности Российской Федерации”.

Как сообщалось, 28 июля этого года в Киеве долен состояться Крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского Патриархата по случаю годовщины Крещения Руси Владимиром. Ход запланирован по маршруту от Свято-Владимирского собора к Владимирской Горке. Как сообщает официальный сайт УПЦ КП, по состоянию на поздний вечер 27 июля автобусы с паломниками блокируются во всех регионах Украины, прежде всего – западных.