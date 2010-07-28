УПЦ КП сегодня в Киеве проведет Крестный ход

Украинская православная церковь Киевского патриархата сегодня в Киеве проведет Крестный ход.

Как сообщает официальный сайт УПЦ КП, 28 июля, в день памяти Святого равноапостольного Великого князя Киевского Владимира, Украинская Церковь отмечает годовщину Крещения Киевской Руси-Украины. По этому случаю в Свято-Владимирском патриаршем кафедральном соборе (Киев, бульвар Тараса Шевченко) в 10.00 состоится Божественная литургия, а по ее завершению (после 12.00) от Владимирского собора до памятника Святому Владимиру отправится Крестный ход.

“Священноначалие Украинской Православной Церкви Киевского патриархата приглашает принять участие в богослужении и Крестном ходе всех, кому не безразлична судьба Украинского Православия, кто хочет видеть в Украине единую поместную Православную Церковь, кто не согласен с тем, что Украина – это «Малороссия», а Киев – «южная столица русского православия»”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с судебным запретом акций протеста, пресс-центр Киевской Патриархии разъясняет, что запрещение не может распространяться на упомянутый Крестный ход, поскольку он не является ни акцией протеста, ни акцией в поддержку визита Московского патриарха и вообще к этому визиту не имеет никакого отношения. Крестный ход проводится во исполнение решения Священного Синода УПЦ КП от 14 мая 2010 г. о общецерковном праздновании Дня Крещения Киевской Руси-Украины. Киевская Патриархия заблаговременно подала в Киевскую городскую государственную администрацию все необходимые документы, связанные с проведением хода, и более месяца назад получила соответствующие согласования. Вместе с тем Киевская Патриархия еще раз напоминает всем, кто намерен принять участие в Крестном ходе, о недопустимости использования во время его символики политических партий. Возможно использование лишь религиозной символики, а также, учитывая государственный статус праздника, символики национально-государственной.

В прошлом году праздничный Крестный ход УПЦ КП собрал около 10 тысяч человек, а 81-летний Патриарх ФИЛАРЕТ, несмотря на преклонный возраст, пешком преодолел расстояние от Владимирского Собора до памятнику Владимиру Крестителю.