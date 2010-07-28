Азаров: завод ядерного топлива можно построить за два года

Украина сможет построить завод по производству ядерного топлива за два года. Такое мнение высказал премьер-министр Николай Азаров на пресс-конференции, комментируя перспективы развития ядерно-промышленного комплекса. "Думаю, года за два мы этот проект реализуем", - сказал он.

Премьер напомнил, что сейчас проводится конкурс по отбору технологии для нового предприятия, который завершится в сентябре, сообщает РосБизнесКоналтинг. Одним из возможных партнеров Украины в этом проекте он назвал Россию. "С Россией мы ведем переговоры по строительству завода", - подтвердил глава правительства Украины.

Конкурс по отбору технологии для создания в Украине завода по фабрикации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 объявлен в июне. Заявки от участников принимаются до 4 августа 2010 г. В отборе могут принять участие российский "ТВЭЛ" и японско-американско-казахстанская компания Westinghouse, которые располагают такими технологиями.