В Киеве таки показали "Гламурные гастроли кремлевского гебиста"

В центре Киеве возле Украинского дома активисты национально-демократических сил провели акцию протеста против визита в Украину предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие несколько десятков человек от всеукраинского объединения «Свобода», УНА-УНСО и Конгресса украинских националистов.

Участники акции показали импровизированную театральную постановку под названием «Гламурные гастроли кремлевского гэбиста», которую милиция вчера запретила проводить.

Театрализованная постановка продемонстрировала, как, по мнению участников акции, в Российской Федерации принимали решение о визите патриарха КИРИЛЛА в Украину. Участники акции надели на лица фотографии Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, премьер-министра Владимира ПУТИНА и предстоятеля РПЦ.

Также участники акции купили КИРИЛЛУ билет на поезд в Россию.

Кроме традиционного лозунга «Геть московського попа!», участники акции также держали в руках такие плакаты с лозунгами: «Кирил – патріарх за сталінсько-гебістським канонам», «Московський пархат – духовний окупант».

Как сообщалось, сегодня в 10.00 патриарх КИРИЛЛ возглавит торжественный молебен на Владимирской горке возле Украинского дома.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 июля, около 9.30 представители милиции задержали восьмеро членов ВО «Свобода», которые пытались провести театрализующую постановку «Гламурные гастроли кремлевского гэбиста» (Владимирский проезд, на тротуаре у гостиницы "Хайят"). Акция была легальной (сообщение о проведении акции зарегистрировано Киевской городской госадминистрацией под № 28363).

В ВО «Свободе» задержание активистов назвали милицейской “зачисткой Киева в угоду московскому попу”.