Снегоуборочную технику выгонят на дежурство по Киеву с 20 октября

Исполняющий обязанности главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение «О подготовке автомобильных дорог и тротуаров города Киева в зимний период 2010/2011 годов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в соответствии с документом, в период с 1 ноября текущего года до 1 апреля 2011 года коммунальной корпорации «Киевавтодор» поручено организовать круглосуточное дежурство и работу специальных машин и механизмов в районных коммунальных дорожно-эксплуатационных управлениях по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них (ДЭУ).

Кроме того, в период с 20 октября текущего года до 1 апреля 2011 года «Киевавтодору» поручено организовать в каждом районном ДЭУ круглосуточное дежурство не меньше 5 единиц снегоуборочных машин, укомплектованных навесным оборудованием для уборки снега во время возможных снегопадов. Вместе с тем корпорация обязана обеспечить своевременную уборку и вывоз снега и осуществлять своевременную обработку проезжей части посыпальними материалами; отремонтировать сливоприемники, а также обеспечить водоотвод в местах накопления талой и сливной воды на проезжей части дорог.

Как отмечено в распоряжении, районным администрациям, КК «Киевавтодор», КП «Киевпасстранс», КП «Киевтранспарксервис», КО «Киевзеленстрой», владельцам автозаправочных станций и автостоянок, субъектам предпринимательской деятельности поручено обеспечить уборку и вывоз снега с закрепленных за ними территорий (подъездов к медицинско-профилактическим учреждениям, внутриквартальных проездов, дорожек, придомовых территорий, пешеходных переходов, тротуаров, мест временной парковки автотранспорта, автостоянок, автозаправок, остановок общественного транспорта и пр.).

КП «Киевдорсервис» поручено осуществить мероприятия по ограничению движения транспортных средств с 1 ноября текущего года до 1 апреля 2011 года на улицах в соответствии с перечнем, утвержденным данным распоряжением. Кроме того, в период интенсивных снегопадов на коммунальное предприятие возложена обязанность переключать светофоры в режим мигания желтого сигнала на перекрестках ряда улиц (по заявкам районов и КП «Киевпасстранс»).

Документом также утвержден перечень спецтехники, которая будет направляться ДЭУ районов, ДЭУ «Магистраль» и КП «Киевдормост» для работы зимой. Это в целом 98 снегоочистителей, 104 солеразбрасывателей, 14 снегопогрузчиков, 32 погрузчика посыпальних материалов и 50 тракторов со снегоочистительным оборудованием.

Согласно плану заготовки посыпальних материалов для обработки дорожного покрытия, предприятиями КК «Киевавтодор» предусмотрена заготовить 43,5 тыс. тонн соли и 3 тыс. тонны фрикционных материалов.

Распоряжением также утвержден перечень мест для временного накопления снега, которые в срок до 15 апреля 2011 года КК «Киевавтодор» поручено привести в надлежащее состояние.