Министр рассказал, когда поднимут тарифы на ЖКУ

Тарифы на жилищно-коммунальные тарифы по всей Украине будут подняты с 15 октября.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил министр ЖКХ Юрий Хиврич.

На вопрос, когда будут подняты тарифы, он ответил: "С 15 октября, когда начнется новый отопительный сезон. У нас нет другого выхода".

"Изменение цен на тепло и горячую воду - это регуляторный акт, который должен пройти обсуждение в течение двух месяцев, начиная с 1 августа, когда НКРЭ довела цены до затрат", - добавил Хиврич.

По его словам, повышение стоимости тепла и горячей воды будет составлять от 20 до 30% в зависимости от региона, "эти цифры еще рассчитывают специалисты".

Хиврич также отметил, что тарифы будут разные в разных городах.

"Сделать единые тарифы для всей страны сложно, в каждом городе разная структура расходов", - сказал он.

На вопрос, какими будут тарифы в Киеве, министр ответил:

"Если по Украине они составляют 80-85% от себестоимости, то в Киеве - 60%. Теперь везде выставят счет на 100% себестоимости, но неизвестно, как изменится цена в Киеве - возможно, опять будут частично дотировать из горбюджета".

Украинская правда