Министр рассказал, когда поднимут тарифы на ЖКУ
Выставят счет на 100% себестоимости
Тарифы на жилищно-коммунальные тарифы по всей Украине будут подняты с 15 октября.
Об этом в интервью "Сегодня" заявил министр ЖКХ Юрий Хиврич.
На вопрос, когда будут подняты тарифы, он ответил: "С 15 октября, когда начнется новый отопительный сезон. У нас нет другого выхода".
"Изменение цен на тепло и горячую воду - это регуляторный акт, который должен пройти обсуждение в течение двух месяцев, начиная с 1 августа, когда НКРЭ довела цены до затрат", - добавил Хиврич.
По его словам, повышение стоимости тепла и горячей воды будет составлять от 20 до 30% в зависимости от региона, "эти цифры еще рассчитывают специалисты".
Хиврич также отметил, что тарифы будут разные в разных городах.
"Сделать единые тарифы для всей страны сложно, в каждом городе разная структура расходов", - сказал он.
На вопрос, какими будут тарифы в Киеве, министр ответил:
"Если по Украине они составляют 80-85% от себестоимости, то в Киеве - 60%. Теперь везде выставят счет на 100% себестоимости, но неизвестно, как изменится цена в Киеве - возможно, опять будут частично дотировать из горбюджета".