Вашингтон: ураган оставил тысячи человек без света
07:39, 26 июля 2010Общество
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Полиция обращается к водителям
Десятки тысяч людей остались без света и без кондиционеров в жару после урагана, обрушившегося на столицу США, сообщает Би-Би-Си.
В штате Мэриленд дерево упало на автомобиль, в котором находились две женщины. Одна из них погибла, другая получила ранения.
Дорожная полиция Вашингтона обратилась к автомобилистам с просьбой не выезжать без крайней необходимости в город из-за опасности, которую представляют поваленные деревья и порванные линии электропередач.
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