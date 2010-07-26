Вашингтон: ураган оставил тысячи человек без света

Десятки тысяч людей остались без света и без кондиционеров в жару после урагана, обрушившегося на столицу США, сообщает Би-Би-Си.

В штате Мэриленд дерево упало на автомобиль, в котором находились две женщины. Одна из них погибла, другая получила ранения.

Дорожная полиция Вашингтона обратилась к автомобилистам с просьбой не выезжать без крайней необходимости в город из-за опасности, которую представляют поваленные деревья и порванные линии электропередач.